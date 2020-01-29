إجراءات جديدة بمنفذ امساعد للقضاء على ظاهرة تهريب الوقود
بوابة إفريقيا الإخبارية/ خاص |
29 January, 2020
أصدر مدير منفذ امساعد البري العقيد عبد الباسط العريبي ،الأربعاء ،تعليماته بشأن البدء فوراً في مصادرة كميات الوقود التي تتعدى الحد المسموح به على الشاحنات وذلك بهدف القضاء على ظاهرة التهريب.
و أكد العريبي في تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية ،أن تحميل كميات كبيرة على متن الشاحنات يعد تهريبا لانه يفوق الحد المسموح به ،مؤكدا أن الإدارة عازمة على منع تهريب خيرات البلاد للخارج و القضاء على هذه الظاهرة.
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