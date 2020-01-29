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بوابة إفريقيا الإخبارية/ خاص |

29 January, 2020

أصدر مدير منفذ امساعد البري العقيد عبد الباسط العريبي ،الأربعاء ،تعليماته بشأن البدء فوراً في مصادرة كميات الوقود التي تتعدى الحد المسموح به على الشاحنات وذلك بهدف القضاء على ظاهرة التهريب.

و أكد العريبي في تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية ،أن تحميل كميات كبيرة على متن الشاحنات يعد تهريبا لانه يفوق الحد المسموح به ،مؤكدا أن الإدارة عازمة على منع تهريب خيرات البلاد للخارج و القضاء على هذه الظاهرة.