قنديل: مجلس الأمن لن يتمكن من وقف معارك ليبيا أو منع تدفق السلاح

أكد الكاتب الصحفي المصري عبد الحليم قنديل، أن المجتمع الدولي لن يتمكن من وقف إطلاق النار فى ليبيا وكذلك مجلس الأمن الدولي.

وأشار قنديل خلال استضافته ببرنامج “المواجهة” المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، إلى أنه يشك أن يكون قرار مجلس الأمن بحظر إطلاق النيران فى ليبيا سيكون له قيمة وكذلك لن يتمكن من منع وصول السلاح إلى ليبيا مشيرا إلى أن ما يحدث على الأرض هو ما يحكم الأمر.

ونفى قنديل أن يكون الاتحاد الأفريقي ملزم بقراراته ويستطيع وقف تركيا وكذلك الجامعة العربية التى وصفها بـ”قبر من الرخام”.

وأوضح قنديل أن التاريخ أكد أن توازن القوة على الأرض هو ما يحسم الأمور، مشيرا إلى استمرار نقل الإرهابين إلى طرابلس بطريقة منتظمة وكذلك نقل المدربين الأتراك إلى طرابلس مستمر.

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