بالتزامن مع الانزال التركي في طرابلس.. المشري لـ السفير الايطالي: قوات حفتر تقوم بخرق اتفاقية وقف اطلاق النار

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الثلاثاء السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

المشري أوضح خلال اللقاء وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس موقفهم من الوضع في ليبيا والحوار السياسي والعسكري القادمين وفرص نجاحهما وما تقوم به ما وصفها بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) مما وصفه بـ”خرق لوقف إطلاق النار” ، وعدم التزامها بمسارات الحوار المقترحة من الدول الأخرى حسب زعمه .

وبدوره تطرق السفير الإيطالي إلى موقف بلاده مما يجري في هذا الإطار وملاحظاته وتساؤلاته فيما يتعلق بعلاقة “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) بروسيا وعدم توقيعه على البيان الصادر بموسكو.