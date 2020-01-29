رئيس لجنة الخارجية النيابية يناقش مع السفيرة الفرنسية تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا

ليبيا – التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري خلال اليومين الماضيين بسفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا بياتريس دوهيلين بمقر السفارة المؤقت في تونس.

العقوري تبادل مع بياتريس دو هيلين وفقاً للموقع الرسمي للمجلس وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع السياسية والجهود الفرنسية والدولية لدعم الاستقرار والسلام في ليبيا.

وشدد العقوري على ضرورة التواصل والتنسيق المستمر من أجل ذلك، مؤكداً على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين.

كما بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات وأبرزها الاقتصادية والتعليمية والاستفادة من الخبرات الفرنسية لبناء المؤسسات الليبية، مجدد شكره لدعم فرنسا المتواصل للشعب الليبي.

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