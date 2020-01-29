

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

29 January, 2020

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها و استنكارها حيال وقوع عدد ثلاثة ضحايا من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 12 سنة لقوا حتفهم جراء سقوط قذائف عشوائية بمنطقة الهضبة البدري أثناء ذهابهم إلى المدرسة ظهر يوم أمس الثلاثاء الموافق من 28_يناير الجاري .

و دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ، جميع أطراف إلى النزاع ضمان التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لحماية الأطفال في جميع الأوقات ، وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على الهجمات على الأطفال هي واحدة من أشد أشكال الانتهاكات لحقوق الأطفال .

و ذكّرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، جميع أطراف النزاع بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ، والتي تتطلب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في البلاد ، وتحث على إتخاذ جميع التدابير الأزمة حتى لا يتحمل المدنيون مرة أخرى وطأة القتال .

كما أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، أن نصف مليون طفل في مدينة طرابلس وعشرات الآلاف من الأطفال في المناطق الغربية معرضون لخطر فوري مع تصاعد وتوسع العنف ،داعية جميع الأطراف إلى حماية كل طفل في جميع الأوقات وإبعادهم عن الأذى وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

‏”الأطفال ليسوا هدفاً. يجب حمايتهم في جميع الأوقات أينما كانوا. يجب على جميع أطراف النزاع الامتناع عن شن هجمات على البنية التحتية المدنية”