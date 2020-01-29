ماكرون : تركيا تخل باتفاق برلين

العنوان_أثينا

اتهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تركيا بالإخلال بالتعهدات التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر برلين الذي عُقد في 19 يناير الجاري، لتسوية الأزمة الليبية.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في باريس اليوم الأربعاء، إن فرنسا رصدت خلال الأيام الماضية سفنا تنقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن “تركيا أخلت بتعهداتها التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر برلين”، متابعا: “خلال الأيام الأخيرة رصدنا سفنا تركية تحمل مرتزقة سوريين وصلوا إلى ليبيا”.

وواصل ماكرون: “فرنسا تدعم اليونان وقبرص في سيادتهما على حدودهما البحرية وندين من جديد الاتفاق بين تركيا وحكومة فائز السراج الليبية”.