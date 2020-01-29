«تعليم الوفاق» تبحث الترتيبات الخاصة بامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي بالخارج

شهد مقر وزارة التعليم في العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا خُصص لبحث الترتيبات الخاصة بتنظيم امتحانات شهادتي مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بالخارج، وآلية تنظيمها ومتابعتها والإشراف عليها وتحديد الجداول الزمنية لأدائها، بحسب ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وترأس الاجتماع وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة، وضم كلًّا من مدير المركز الوطني للامتحانات، محمود البوعزي، ومدير إدارة التعليم الخاص عمران العموري، ومدير مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية محمد العتوق، ومدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين صالح الغول، ومدير إدارة الموارد البشرية أمال لابه، ومدير مكتب شؤون الوزارة عبد الفتاح الفاضلي، ومدير مكتب ضمان الشفافية ومكافحة الفساد فاضل سعد، إلى جانب مندوب عن مكتب المتابعة وتقييم الأداء.

وقالت وزارة التعليم إن المشاركين في الاجتماع اتفقوا «على تمديد مدة استلام المركز الوطني للامتحانات أسماء وبيانات الطلبة المتقدمين لإجراء الامتحانات بمرحلتي إتمام شهادتي التعليم الأساسي والثانوي إلى يوم الخميس 6 فبراير المقبل، وأن تتولى إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين مهمة التحقق من سلامة بيانات الطلبة ومراجعة الملفات والتأكد من استيفائها الشروط والمسوغات المطلوبة على أن تتحمل المسؤولية الكاملة في ذلك» و«أن يتولى مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية إتمام إجراءات المعادلة للطلبة الذين يتطلب دخولهم الامتحانات إجراءات معادلة وعلى أن يتم ذلك في مواعيد محددة».

وأكد وكيل وزارة التعليم، عادل جمعة، أن الوزارة ستعلن «مبكرًا هذا العام أسماء الطلبة الذين سيسمح لهم بالدخول إلى الامتحانات، و«لن تصاحب الامتحانات هذه المرة أخطاء لا فنية ولا إدارية» موضحًا أن «الوزارة ستستفيد من كافة تجاربها السابقة وستتعامل بأكثر حنكة ودراية وستستفيد من كافة الأخطاء التي حدثت السنوات الأخيرة الماضية»؛ بهدف توفير الظروف الملائمة للطلبة الممتحنين ولضمان السير الحسن لها.

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