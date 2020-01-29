ماكرون يتّهم إردوغان بـ«عدم احترام كلامه» بشأن ليبيا

اتّهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بـ«عدم احترام كلامه» المتعلّق بإنهاء التدخل الخارجي في الأزمة الليبية ولا سيما عدم إرسال سفن تركية تقلّ مرتزقة إلى ليبيا.

وقال الرئيس الفرنسي بعد استقباله رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس «رأينا في الأيام الأخيرة سفناً تركية تقلّ مرتزقة سوريين تصل إلى الأراضي الليبية» معتبراً أن ذلك «يتعارض صراحةً مع ما التزم الرئيس إردوغان بالقيام به أثناء مؤتمر برلين، إنه عدم احترام لكلامه»، وفقًا وكالة «فرانس برس» .

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