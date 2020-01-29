ثابت يقوم بجولة تفقدية لمستشفى الثورة بمدينة البيضاء

تفقد عضو مجلس النواب عن مدينة البيضاء عبد المطلب ثابت، مستشفى الثورة المركزي بالمدينة، حيث تابع آخر أوضاعه عقب الأزمة التي مر بها الأيام الماضية إثر ورود العديد من حالات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.

هذا وحضر عضو مجلس النواب مراسم توقيع عقد صيانة وتشغيل جهاز القسطرة بين المدير العام لمستشفى الثورة عبد الرحيم مازق ومندوب الشركة الموردة.

يشار إلى أن جهاز القسطرة توقف العمل به منذ تركيبه بعد عطل أصابه نتيجة خلل كهربائي، وجاءت هذه الصيانة بعد حل الخلافات مع الشركة الموردة والوصول إلى اتفاق كامل للصيانة والتشغيل والمتابعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا