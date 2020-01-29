بعد تخلّصها من الإرهاب.. درنة تبدأ في تنظيم مؤسّساتها الأمنيّة وتستعيد عافيتها

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

تشهد مدينة درنة شرق ليبيا، صحوة اجتماعية واقتصادية وثقافية متواصلة، إضافة إلى التعزيزات الأمنية لبسط الأمن، بعد أن عاشت المدينة عدة سنوات في الظلام خلال فترة سيطرت التنظيمات الإرهابية على مفاصل درنة التي خلّفت فسادا ودمارا بجميع المؤسسات الأمنية والمدنية.

كما عاش أهالي درنة سنوات عجاف تحت حكم الإرهابيين الذين مارسوا ضدهم أشد أنواع الإجرام من قتل واغتيالات وتعذيب وخطف وإعدامات خارج إطار القانون؛ بسبب رفضهم لهذه المجموعات الإجرامية والمتطرفة المتمثلة في تنظيم الدولة “داعش” وما يسمى مجلس شورى درنة.

وبعد سنوات عاشتها درنة تحت وطأة الإرهاب، أطلقت القوات المسلحة الليبية بدعم من شباب وأهالي المنطقة عملية عسكرية لتحرير مدينة درنة من المجموعات الإرهابية وإعادتها إلى حضن الوطن، وهذا ما نجح في تحقيقه الجيش بفضل تضحيات أهل المدينة وصبرهم وإصرارهم على دحر الإرهاب من بلدهم.

واليوم بدأت درنة تستعيد أمنها واستقرارها وباشرت الحكومة الليبية بالتعاون مع الأهالي في تنظم مدينتهم، بعد أن عاث فيها الإرهابيون فسادا وخرابا ودمروا كافة المعالم التي تشتهر بها المدينة العريقة، وحظي الجانب الأمني بأكبر اهتمامات الحكومة؛ لإعادة الأجهزة والمؤسسات الأمنية لممارسة عملها في تأمين المنطقة.

وخلال اليومين الماضيين، أذن وزير الداخلية إبراهيم بوشناف ببدء دورات تدريبية في ثانوية علوم الشرطة بمدينة درنة، لتخريج دفعات جديدة لدعم مديرية الأمن وقسم البحث الجنائي والدعم المركزي في المدينة، وذلك عقب الزيارة التي أجراها الوزير إلى درنة رفقة رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني

لتعود ثانوية علوم الشرطة بمدينة درنة إلى سابق عهدها في تخريج دفعات شرطية جديدة، بعد أن استحوذت الجماعات الإرهابية مقر الثانوية واستغلته في ممارسة أفعالها الإجرامية وكافة أنواع الانتهاكات من خطف وتغييب قسري واغتصاب وقتل وتعذيب، وأطلقوا عليه اسم “معسكر بشر”.

وأفاد مصدر أمني بمدينة درنة في تصريحات لوكالة أخبار ليبيا 24، أن المقر الخاص بالدورات التدريبية العسكرية في المدينة، سيتم صيانته بالكامل بواسطة المبلغ المخصص من مجلس النواب والحكومة الليبية لإعادة إعمار درنة.

وقد تعرض المقر لتدمير كامل باستثناء بعض المبان جراء المعارك المسلحة لتحرير درنة من الإرهاب، ويعمل معهد تدريب الشرطة الآن بإمكانيات محدودة داخل مبني الإدارة، ويضم أيضا فرقة الشرطة الموسيقية التي تحتاج لدعم بالآلات الموسيقية؛ لمواكبة كل المحافل العسكرية بالمدينة والمناطق المجاورة، وذلك بعد أن سيطرت الجماعات الإرهابية على درنة واحتلوا كافة المقار الأمنية من بينها معهد تدريب الشرطة الذي دمروا ممتلكاته الخاصة.

ويأمل أهالي درنة إلى عودة مدينتهم إلى ما قبل تنامي وسيطرت التنظيمات الإرهابية عليها، عندما كانت المدينة تشتهر بالثقافة والفن وتزخر بالأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، وتعج بالأدباء والمثقفين والمواهب الشابة في العديد من الجوانب المختلفة، وتنعم بالأمن والاستقرار الذي فقدته المدينة لسنوات؛ بسبب الإرهابيين.

كما تتميز درنة المطلة على الساحل الليبي بالطبيعة والأماكن السياحية الخلابة من جبال وشلالات وبحيرات وغيرها، حيث كانت وجهة للسياح من داخل البلاد وخارجها لقضاء أوقات ممتعة خلال فترة العطلات.

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