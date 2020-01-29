تحرك من “55 دولة” لحل الأزمة الليبية

يعقد الاتحاد الأفريقي الخميس، قمة في الكونغو، تحتل ليبيا أجنداتها، ومن المتوقع أن يجدد قادة الاتحاد الأفريقي دعواتهم للمشاركة بشكل أكبر في الجهود الرامية إلى حل النزاع في ليبيا.

ويأتي الاجتماع الذي سيعقد في برازافيل، بعد أسبوعين تقريبا من اجتماع الأطراف الدولية المتدخلة في ليبيا واتفقوا خلالها على دعم وقف إطلاق النار ووقف الدعم الدولي لأطراف النزاع، الأمر الذي أكده وزراء خارجية دول الجوار في الجزائر الأسبوع الماضي.

ولن تكون قمة برازافيل أول مرة يسعى فيها الاتحاد الأفريقي إلى لعب دور أكبر في حل الأزمة الليبية ورغم ذلك فقد فشلت الجهود السابقة إلا أن 55 دولة تأمل في اجتماع غدا، الخروج بآلية تجعل من الاتحاد الأفريقي يشكل اتحادا أقوى للوقوف ضد التدخل الدولي في ليبيا ووقف تدفق الأسلحة الذي يهدد القارة بأكملها.

وباتت ليبيا تسيطر على أولوية أجندات جميع القمم الدولية، ولذلك ستكون هذه القمة، التي دعمتها برلين وحاول أردوغان مؤخرا ضمان مصالحه فيها، هي الأبرز في الوقت الحالي علها تحمل إجابات للمشهد الليبي في المستقبل القريب.

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