لودريان: اجتماع قريب للجنة (5+5) لبحث الهدنة

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن لجنة (5+5)، المعنية ببحث المسار العسكري لحل أزمة ليبيا، ستعقد أولى اجتماعاتها في الأيام القادمة.

وأشار لودريان، في تصريحات صحفية عبر موقع وزارة الخارجية الفرنسية، إلى أن اللجنة ستبحث كيفية الحفاظ على الهدنة وتحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار سيوفر لاحقًا الفرص اللازمة لتفكيك الميليشيات وإعادة توحيد المؤسسات المالية والسيادية.

وأضاف لودريان أن مبادرة أوروبية ستدخل حيز التنفيذ قريباً لتوفير الوسائل اللازمة لاحترام وقف إطلاق النار ووقف تدفقات الأسلحة إلى ليبيا عن طريق البر والبحر والجو، مبينا أن المبادرة سيتم مناقشتها وبحث تنفيذها في اجتماع (5+5) في جنيف.

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