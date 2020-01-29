النعاس: صفقة القرن المزعومة.. وترسيخ معاناة نصف قرن ونيف

سلط عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، عمر النعاس، الضوء على ملف إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، لخطة السلام المعروفة بـ “صفقة القرن”.

وقال النعاس، في ورقة تحليلية بعنوان (صفقة القرن المزعومة… وترسيخ معاناة نصف قرن ونيف) والتي خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها، “يقال إن تيمور لنك (قائد مغولي أعرج) انتصر في إحدى معاركه وتم أسر قائد الترك في هذه المعركة وكان أعور. وعندما قابله تيمور لنك أخذ يضحك بشدة. غضب قائد الترك وقال له ما يضحكك؟ قال إني أعجب من تصرف الله بأقدار البشر، فيسلّم أمر الناس وحكمهم إلى أعرج مثلي وأعور مثلك…!!! هذه القصة سواء كانت صحيحة أم لا، فأنا أراها واقعة اليوم بحذافيرها… حيث يجتمع شخصان يخضعان في بلديهما للمحاكمة، الأول (بتهمة الفساد) والثاني (بتهمة سوء استعمال السلطة)، وكلاهما في مهب الريح حيث قد يستقر بهما الحال إما إلى (السجن بالنسبة للأول)، أو (العزل بالنسبة للثاني)”، على حد وصفه.

وتابع النعاس، “دون خجل، ودون أن يرف جفن لأي منهما يعلنان ما يسميانه صفقة القرن لتقرير مصير شعب يتكون من ملايين البشر ولترسيخ المزيد من القهر والظلم والاضطهاد لهذا الشعب الذي يعاني منذ أكثر من نصف قرن، من إهدار لحقوقه وتضييع لهويته ونهب لأرضه وخيراته، تحت سمع وبصر العوالم كلها الأول والثاني والثالث والمتحضر والمتخلف، كلها سواء. كليهما، وبهذا الأسلوب الرخيص، يتاجر بمستقبل ملايين الناس فقط من أجل التمسك بكرسي السلطة لممارسة مزيداّ من الظلم والجور. الأدهى والأمر، هناك من يصفق لهذه الصفقة ويطبّل لها ويتغنى بها، هل هو الرضوخ للأمر الواقع؟ أم هو الخوف على المناصب؟ أم هو الوهن…؟ بكل تأكيد… سينجلي الظلم يوما… وينصر الله الحق عن قريب”، بحسب تعبيره.

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