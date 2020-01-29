قيادي بالوفاق: “المشري” يهدف من “جينيف” تشكيل حكومة جديدة برعاية “الإخوان”

العنوان_طرابلس

شن آمر سلاح المدفعية بقوات حكومة الوفاق، العقيد فرج مصطفى اخليل، هجوما حادا على مجلس الدولة ورئيسه خالد المشري.

وقال “اخليل”، في منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الأربعاء: “وفد خالد المشري ما يسمي (مجلس الدولة) قبل دعوة الأمم المتحدة وشكل وفدا و ذهب يهرول لجنيف لحضور المؤتمر في المقابل عقيلة صالح، رئيس البرلمان بالمنطقة الشرقية، حتى هذه اللحظة لم يقبل الدعوة ولم يرد عليهم بشئ مع العلم أن اليوم الأربعاء آخر يوم لتقديم قائمة الوفد المشارك بمؤتمر جنيف برعاية الأمم المتحدة”.

وأضاف القيادي بقوات حكومة الوفاق: “يعتقد خالد المشري أنه نفس مؤتمر الصخيرات ويتمخض عنه حكومة جديدة برعايته ( رعاية الإخوان المسلمين ) ولكن هو مخطئ تماما، فالعدو رفض تشكيل وفد والذهاب والجلوس معه على طاولة واحدة”.

ووجه رسالة شديدة اللهجة إلى “المشري”، قائلا: “يا خالد المشري أنتم مدلولين، تتسابقون لحرب الكراسي والسفريات وتشكيل المقاعد، هذه حقيقة الإخوان المسلمين منذ 2011 ، عندما كانوا يفاوضون وفد القذافي في روما والحرب والتضحيات مازالت مستمرة، اليوم يتكرر نفس المشهد”.