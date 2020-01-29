القبض على مروج المخدرات في البريقة

ألقى أعضاء جهاز مكافحة المخدرات فرع أجدابيا القبض على شخص يقوم بترويج وبيع المخدرات نوع «حشيش وحبوب هلوسة» في منطقة البريقة (80 كلم غرب مدينة أجدابيا)، حسب ما أفاد به رئيس وحدة التحقيق بالفرع عبد الفتاح اكنيبيص

وقال اكنيبيص لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن عملية القبض على المتهم جرت بالتنسيق مع مديرية أمن الهلال النفطي في منطقة البريقة بعد عملية رصد ومتابعة للشخص المعني الذي ألقي القبض عليه في حالة تلبس.

وأوضح أن المقبوض عليه «ليبي الجنسية كان يقوم ببيع المخدرات في البريقة وضبط في كمين محكم له أعد له بمنطقة البريقة حيث عثر بحوزته على كمية من أقراص الهلوسة ومخدر الحشيش بغية بيعها في منطقة الثالثة بمنطقة البريقة».

وأضاف اكنيبيص أنه بعد القبض على الشخص المطلوب نقل إلى فرع جهاز مكافحة المخدرات في مدينة أجدابيا، وأحيل بعدها والمضبوطات التي وجدت معه إلى النيابة العامة للاختصاص.

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