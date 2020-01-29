المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء يجتمع برئيس لجنة الأزمة والطوارئ في سرت

بحث المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس عوض البدري، مع رئيس لجنة أزمة وطوارئ مدينة سرت وضواحيها مشاكل الكهرباء في المدينة.

واطلع البدري على أوضاع الشبكة الكهربائية في مدينة سرت وضواحيها ومدى الخراب والتلف الذي حل بها، خاصة بعد سيطرة الجماعات الإرهابية عليها.

هذا وقام المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء بإصدار تعليماته بتوفير المتطلبات العاجلة والسريعة لحل كافة الاختناقات داخل المدينة بشكل عاجل، وتذليل كافة الصعاب التي تواجه عمل اللجنة حتى يتسنى لها تقديم العمل على الوجه المطلوب.

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