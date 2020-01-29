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سودانيون ينددون بـ"استدراج" ذويهم من شركة إماراتية وإرسالهم إلى ليبيا واليمن

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

احتج عشرات السودانيين الثلاثاء أمام مقر وزارة الخارجية في الخرطوم، للتنديد بـ”استدراج” ذويهم عن طريق شركة في الإمارات للعمل بصفة حراس، ثم إرسالهم بدلا من ذلك إلى ليبيا واليمن، على حد قولهم.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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