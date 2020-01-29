سودانيون ينددون بـ"استدراج" ذويهم من شركة إماراتية وإرسالهم إلى ليبيا واليمن

احتج عشرات السودانيين الثلاثاء أمام مقر وزارة الخارجية في الخرطوم، للتنديد بـ”استدراج” ذويهم عن طريق شركة في الإمارات للعمل بصفة حراس، ثم إرسالهم بدلا من ذلك إلى ليبيا واليمن، على حد قولهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24