صنع الله: نأمل بفتح حقول النفط بعد رسالتنا لرئيس البرلمان عقيلة صالح بحكم وظيفته وثقله

ليبيا – دعا رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مصطفى صنع الله الجهات المختصة إلى تكريس مبدأ الشفافية فيما يخص توزيع الإيرادات النفطية وإنفاقها.

صنع الله قال في تصريح بحسب المكتب الإعلامي التابع لمؤسسة النفط بطرابلس أن المؤسسة لم تتردد وتتوقف عن تحذير المؤسسالت المالية من مشكلة عدم الإفصاح وعدم وجود شفافية عن المصاريف.

وأوضح أن المؤسسة تقوم بتحويل كافة الإيرادات المُحصّلة من مبيعات منتجات النفط والغاز إلى مصرف ليبيا المركزي وأنه لا علاقة لها في توزيع هذه الأموال.

وأعرب عن تمنياته بإعادة فتح الحقول النفطية خاصة بعد رسالته الموجهه لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بحكم وظيفته وثقله والمرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد للتدخل بهذا الشأن.

يشار إلى أن حراك القبائل الليبية قد قام باقفال حقول وخطوط نقل النفط إلى الشمال على خلفية تمويل حكومة الوفاق لاتفاقيات مشبوهة مع تركيا ومرتزقة وارهابيين سوريين من أموال النفط الليبي، حيث كشفت صحيفة الغارديان بأن هؤلاء المرتزقة السوريين يتقاضون 2000 دولار شهريا نظير قتالهم في صفوف مسلحي الوفاق ضد القوات المسلحة الليبية يدفعهم المجلس الرئاسي من ميزانية وزارة دفاع الوفاق، فيما كانوا يتقاضون 150 دولار فقط من تركيا نظير قتالهم في صفوف القوات التركية ضد الجيش العربي السوري شمال سوريا.