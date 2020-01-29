العباني: مؤتمر برلين مؤامرة دولية إستهدفت إنتصار الجيش

ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب محمد العباني أن مؤتمر جنيف إضافة أخرى من الفساد لما سبق وأنتجه إتفاق الصخيرات، معبراً عن أسفه إزاء من يتسابقون على حضوره.

العباني قال في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” إنه :” لا لجنيف، ولا لمخرجاته كفانا عبثاً من حقنا كبشر أن نتولى شأننا العام أبعدوا سلامة سبب أزمتنا وتأجيج صراعنا وهدر إمكانياتنا”.

ورأى أن مؤتمر برلين عبارة عن مؤامرة دولية إستهدفت إنتصار الجيش وعرقلة تطهيره للعاصمة ومكنت العصابات من دعم أنفسهاوإعادة ترتيب أوراقها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية