اختتام الملتقى التشاوري للمدن والقبائل والمكونات الليبية ببني وليد

أصدر المشاركون في الملتقى التشاوري للقبائل والمدن الليبية اليوم، التقرير الختامي والذي أكدوا فيه على مناقشة جدول الأعمال والاتفاق على نقله إلى القاعدة الشعبية لعرضه عليها وإبداء رأيها فيه، ليطرح في الملتقى العام القادم الذي تقرر أن يعقد في إحدى المدن الليبية.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية يكون مقرها في مدينة بني وليد، واعتبارها في حالة انعقاد مستمر حتى تنجز أعمالها، وتشكيل لجنة أخرى للتواصل مع كل المكونات والقبائل والمدن الليبية ودعوتها لحضور الملتقى العام الذي سيعقد خلال مدة لا تتجاوز 3 أسابيع، نظرا للأوضاع التي تمر بها البلاد.

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