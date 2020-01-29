“ثلاجة” تنهي معاناة استمرت عقود في تراغن

شهد مقر المركز الصحي تراغن التوقيع على محضر (الاستلام والتسليم) لثلاجة حفظ الأدوية والتطعيمات، بعد استكمال عملية التركيب اللوحي والتمديدات الكهربائية اللازمة للتشغيل وبدء عمل الثلاجة بشكل فعلي.

وتم التوقيع بحضور مدير إدارة الخدمات الصحية وأعضاء المجلس التسييري، ومدير المركز الصحي تراغن، ومندوب عن شركة قطر الندى للتبريد والتكييف المكلفة بتوريد وتركيب الثلاجة.

وستوفر الثلاجة حفظ الأدوية بشكل آمن قبل توزيعها على المراكز والوحدات الصحية أو تأخر توزيعها في بلدية تراغن بعد معاناة دامت لعقود ماضية فيما يخص تخزين الأدوية وتوزيعها وفق المعايير الصحيحة والسليمة.

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