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درنة.. نشاط فني يحمل اسم الراحل “عارف دربي”

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيم داخل أروقة مدرسة الزهراء للتعليم الثانوي الكائنة وسط البلاد، فعاليات المعرض الثالث للفن التشكيلي والأشغال اليدوية والتراث وقد سمي معرض “المرحوم عارف دربي”، الذي كان يساهم بشكل كبير في إحياء مثل هذه المعارض بالمدينة.

أٌقيم المعرض بإشراف ومتابعة مكتب الإعلام والثقافة، ورعاية المجلس البلدي درنة، وشارك في إحياء فعاليات المعرض كلية الفنون في جامعة عمر المختار، وأطفال روضة أوائل درنة.

واحتوى المعرض، الذي يستمر لـ4 أيام، على عديد اللوحات الفنية والأعمال اليدوية والخط العربي والزخرفة والمشغولات اليدوية والبيت العربي والمقتنيات القديمة وغيرها من الأعمال الفنية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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