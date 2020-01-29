“رسالة طمأنة” من الجالية الليبية في ووهان الصينية

أعلنت الجالية الليبية الموجودة بمدينة ووهان الصينية وهم 6 أشخاص فقط، بينهم طالب موفد وأربعة يدرسون على حسابهم الشخصي، أنهم بخير وبصحة جيدة.

ويأتي التطمين من الجالية الليبية في وقت أعلنت فيه السلطات الصينية ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 132، بينما ارتفع عدد الإصابات ليقترب من حاجز الـ6 آلاف إصابة.

ويوما بعد آخر تتسع الرقعة الجغرافية لانتشار الفيروس عالميا، رغم كل الإجراءات الاحترازية وحالات الفحص التي تجريها الكثير من الدول.

وكانت السفارة الليبية في الصين قالت، الثلاثاء، إنه لم يتم تسجيل أي إصابة بصفوف الجالية الليبية بفيروس كورونا الجديد، داعية كافة الليبيين المقيمين في الصين إلى اتباع الإرشادات الصحية الصادرة عن السلطات الصينية وتوخي الحذر وعدم الخروج إلا للضرورة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية