الناطق باسم الأعلى للدولة : الحل في ليبيا إما سياسيًا بخروج حفتر أو عسكريًا ورد العدوان وطرده

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة، محمد بنيس، اليوم الأربعاء، مشاركة وفد من المجلس في القمة الثامنة لرؤساء وحكومات دول اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا، بالكونغو برزافيل.

بنيس ذكر في تصريحات له، نقلها المكتب الإعلامي للمجلس، أنه من المقرر أن يحمل وفد المجلس خلال مشاركته في هذه القمة رسالة مفادها بأن الحل في ليبيا يكمن في خيارين اثنين، وهما حل سياسي يكون فيه حفتر خارج المشهد، أو حل عسكري إلي حين كسر العدوان الذي تتعرض له العاصمة وطرد فلوله وإنهائهم، حسب قوله.

وينطلق غدًا الخميس اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي حول ليبيا، المقرر ببرازافيل عاصمة الكونغو.

ونقلت العين الإخبارية، تصريحات عن مصادر سودانية، قولهم إن الاجتماع يناقش الأوضاع في ليبيا ومحاولة الوصول إلى خارطة طريق للأزمة التي تشهدها البلاد.

وأضافت المصادر أن الاجتماع يضم رؤساء بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، ومفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، والكونغو فيلكس تشيسيكيدي، ولجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى دنيس ساسو نجيسو إلى جانب دول جوار ليبيا.

يشار إلى أن المنطقة وتشهد حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق .

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