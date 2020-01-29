الحويج في الكونغو للمشاركة في القمة الأفريقية حول ليبيا

وصل وزير الخارجية بالحكومة الموقتة، الدكتور عبدالهادي الحويج مساء اليوم الأربعاء، إلى الكونغو برازفيل على رأس وفد للمشاركة في أعمال الاجتماع الرفيع المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا الذي ينطلق غدًا الخميس برئاسة الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو.

وقالت وزارة الخارجية في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن مشاركة الحويج في القمة الأفريقية حول ليبيا أتت بتكليف من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، لافتة إلى أن الوزير والوفد المرافق له سيبحث خلال الزيارة مستجدات الوضع في ليبيا وبعض القضايا الثنائية مع رؤساء الوفود المشاركة.

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وقال بيان صادر عن الرئاسة الكونغولية، إن القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي حول ليبيا؛ ستعقد بمبادرة من الرئيس دينيس ساسو نغيسو وهو الرئيس الحالي للجنة، وذلك بعد أيام من قمة برلين بهدف إيجاد حلول للأزمة وفقًا لتوصيات مؤتمر برلين، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الأفريقية (السنغالية).

ومن المقرر أن يشارك في القمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، ودول الجوار وممثلو الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وممثلو دول الساحل والصحراء، إضافة إلى عدد من الدول التي لها علاقة بالأزمة الليبية ومختلف الأطراف الليبية. وفي وقت سابق اليوم، أعلن الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة، محمد بنيس، أن وفدا من المجلس سيشارك في القمة الأفريقية بشأن ليبيا التي تستضيفها الكونغو.

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