حومة: الطريق إلى جنيف محفوف بالمخاطر ولا نعول كثيرًا على مخرجاته

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة، إن الطريق إلى الحوار السياسي الذي سيعقد برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في جنيف محفوف بالمخاطر.

حومة أضاف ، في بيان، على الموقع الرسمي للمجلس، أنه لا يعول كثيراً على هذا الحوار ومخرجاته؛ نظراً لما سمعه الخميس الماضي، في إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ونائبته ستيفاني ويليامز، حول مجريات مؤتمر برلين الذي انعقد خلال الأيام الماضية بشأن ليبيا، لافتاً إلى عدم ارتياحه لما يحاك قبيل انعقاد ملتقى جنيف.

وأوضح أنه نقل إلى البعثة الأممية كل تساؤلات أعضاء مجلس النواب حيال مجريات الحوار المزمع استئنافه في جنيف واللجان التي ستنبثق عن الأطراف والنتائج المتوقعة منه، متابعا أنه سينقل تفاصيل ما دار في لقائه مع غسان سلامة لأعضاء المجلس خلال الجلسة الرسمية المزمع عقدها الاثنين المقبل ليتخذوا حيالها ما يرونه يخدم مصلحة الوطن ويعزز شرعية مجلس النواب والأجسام المنبثقة عنه، بحسب تعبيره.

وشدد على موقفه الثابت حيال دعم “قوات الجيش” في حربها على الإرهاب والميليشيات، إضافة إلى التهديدات التركية ومحاولات الاستقواء بالأجنبي، مؤكداً أن الجلوس على طاولة الحوار لن يتم إلا وفقا للمبادئ الوطنية التي يتفق عليها كل الليبيين الشرفاء.

وكان مجلس النواب أصدر قراراً في جلسته الأسبوع الماضي يقضي بتفويض النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة، للتواصل مع البعثة الأممية بشأن عدد من الاستيضاحات والاستفسارات لدى مجلس النواب حول العملية السياسية خلال الفترة المقبلة.

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