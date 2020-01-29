طقس ليبيا: توقعات الأحوال الجوية لأيام الخميس والجمعة والسبت

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا لثلاثة أيام القادمة ، أن يبقى الطقس مستقر مع أجواء صافية إلى قليلة السحب على أغلب مناطق البلاد.

وبحسب التقرير تتكاثر السحب يوم الخميس على مناطق الجبل الأخضر مع فرصة هطول أمطار خفيفة.

وتوقع التقرير أن تتراوح درجات الحرارة بمناطق الشمال الغربي والعاصمة طرابلس ما بين ( 20 – 22 ) درجة مئوية.

فيما تكون الحرارة بمناطق الجبل الغربي ( 17 – 19 )، وفي مناطق الخليج والشمال الشرقي تبلغ ( 17 – 19 )، وفي مناطق الجبل الأخضر ( 13 – 16 )، وبمناطق الجنوب ( 20 – 25 ).

فيما تكون حركة الرياح بأغلب المناطق من خفيفة إلى معتدلة السرعة ، تنشط نسبياً رياح غربية يوم الخميس على مناطق الجبل الأخضر وساحل البطنان ، والله أعلم.

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