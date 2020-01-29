إحاطة سلامة.. هل تصف “الداء” وتأتي بـ”الدواء”؟

قال المستشار القانوني للمنظمة الليبية لحقوق الإنسان في ليبيا أبوعجيلة العلاقي، إن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، سيتحدث بإحاطته المقبلة أمام مجلس الأمن عن مستجدات الوضع الليبي بعد مؤتمر برلين، وأبرز ملفات لجنة (5+5) التي ستعقد في جنيف لتثبيت الهدنة وفتح الآفاق بين الأطراف لعقد حوار سياسي أو اتفاق سياسي بين الليبيين.

وأضاف العلاقي، في مداخلة مع برنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الأربعاء، أن سلامة ليس هو المسؤول عن المخالفات وانتهاكات الاتفاقيات الدولية وحقوق الانسان، حيث أصبح المجتمع الدولي كاملا معني بالمسؤولية، وكان أمامه في اجتماع برلين كل ما يتعلق بالملف الليبي، وليس خافيا أن بعض الدول الحاضرة للاجتماع كانت داعمة لطرف، وأخرى تساند الطرف الآخر.

وأشار العلاقي إلى أن سلامة يبين دائما أن الصراع لا يدور بين الأطراف في ليبيا بل إن دولا تؤجج الصراع، والآن أصبح المجتمع الدولي على دراية كاملة بالملف الليبي، مبديا اعتقاده بأن الإحاطة المرتقبة ستتحدث عن مؤتمر برلين ومستجدات قبول الأطراف في ليبيا لمخرجاتها.

وأكد أن المبعوث الأممي ومجلس الأمن على دراية كاملة بانتهاكات حقوق الإنسان واستهداف المدنيين سواء كان بقصد او دون قصد، والأعمال العدائية، ومع ذلك إلى الآن لا توجد حلول قطعية، موضحا أن هذه الهدنة مكّنت الطرفين من تحصين نفسيهما ويمكن الاستعداد لمرحلة قد تكون أصعب مما حدث.

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