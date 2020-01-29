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الحويج يرأس وفدا ليبياً لحضور القمة الأفريقية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصل وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، مساء الأربعاء، إلى عاصمة الكونغو برازفيل، على رأس الوفد المشارك في أعمال الاجتماع رفيع المستوى للاتحاد الأفريقي والذي سيبحث الملف الليبي، الخميس.

وقالت الوزارة بصفحتها في “فيسبوك”، إن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح هو من كلّف الحويج بحضور الاجتماع الذي سيترأسه دينيس ساسو نغيسو، رئيس الكونغو.

وأشارت الوزارة إلى أن الحويج والوفد المرافق سيجري خلال زيارته مباحثات مع رؤساء الوفود المشاركة لمناقشة مستجدات الوضع في ليبيا وبعض القضايا الثنائية.

ويعقد الاتحاد الأفريقي القمة بحضور 55 دولة في محاولة جديدة للخروج بآلية تجعل للوقوف ضد التدخل الدولي في ليبيا ووقف تدفق الأسلحة الذي يهدد القارة بأكملها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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