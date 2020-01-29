قرار بتوزيع “طلبة الشهادتين” في بلدية أبوسليم

اعتمد وكيل وزارة التعليم المهندس “عادل جمعة” مساء الأربعاء مقترح اللجنة المكلفة بمعالجة أوضاع طلبة الشهادتين (الثانوية والإعدادية) التابعين لمراقبة تعليم أبوسليم.

وقال رئيس اللجنة أحمد مسعود، في تصريح نشرته صفحة الوزارة بـ”فيسبوك”، إن اللجنة اجتمعت اليوم بمراقبة تعليم أبوسليم واطّلعت على عدد الطلبة بالبلدية وجنسهم، وتم اختيار المدارس المقترحة من بلديات سوق الجمعة وطرابلس للمركز وحي الأندلس.

وأضاف أن اللجنة قامت بتخصيص مدرسة لكل طلاب مدرسة بمراقبة أبوسليم وسيتم استكمال اختيار المدارس المناسبة لطلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي وعرضهم على وكيل الوزارة غدا لاعتمادها.

وثمّن وكيل الوزارة تعاون مراقبي التعليم لتخصيص مدارس لطلبة الشهادتين ببلدية أبوسليم ليتمكنوا من استكمال المقررات الدراسية وفق رغبتهم الشديدة خلال لقائه معهم بمدرسة صرخة الحرية هذا الأسبوع.

وأوضح أن المدرسة في الفترة المسائية ستخصص بالكامل للطاقم الإداري والتربوي للمدرسة المنتقلة من أبوسليم، مطالبا المعلمين الحضور بالمدارس المقترحة لاستكمال رسالتهم التربوية تجاه طلابهم، مؤكدا أن الوزير أعطى تعليماته بضرورة توفير كافة التسهيلات للمدارس المنتقلة لتقديم خدماتها بالشكل المطلوب وضرورة مضاعفة علاوة الحصة لكافة المعلمين الملتحقين بهذه المدارس والتنسيق مع مراقبة أبوسليم لتوفير وسائل نقل للطلاب الذين يواجهون صعوبة الوصول لهذه المدارس.

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