ميركل والسيسي يبحثان متابعة نتائج مؤتمر برلين

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأربعاء، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مستجدات القضية الليبية ومتابعة نتائج قمة برلين والالتزامات المنبثقة عنها.

وبحسب الناطق الرسمي باسم الرئيس المصري، من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، تم، خلال اتصال هاتفي من ميركل للسيسي، التوافق حول دعم جهود الأمم المتحدة لتنفيذ تلك النتائج وصولاً إلى حل شامل للأزمة الليبية وعودة الاستقرار لهذا البلد الشقيق.

وأشاد الرئيس المصري بجهود المستشارة الألمانية لتسوية الأزمة الليبية، مرحبا بنتائج اجتماعات برلين للوصول إلى حل لتلك الأزمة، مؤكداً أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتفادي أية صعوبات أو تحديات في هذا الصدد.

وأعربت ميركل، عن تقديرها للدور المصري في إطار مساعي تسوية الأزمة الليبية، لا سيما من خلال المشاركة الفاعلة مؤخراً في أعمال قمة مؤتمر برلين، مؤكدةً حرص ألمانيا للتنسيق المُنتظم مع مصر بخصوص مختلف الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفق المنشور