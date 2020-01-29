المسماري يكشف رصد الجيش الوطني لجميع التحركات التركية والهدف منها واخر التطورات

كشف الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء احمد المسماري في مؤتمر صحفي من مدينة بنغازي، عن اخر التطورات، مؤكداً رصد القوات المسلحة لأخر التحركات التركية والهدف منها.

وأكد المسماري في المؤتمر الصحفي الأسبوعي أن القوات المسلحة لازالت تفرض السيطرة الكاملة على أغلب المناطق الليبية والسيطرة الكاملة على الأجواء

وقال المسماري أن القوات المسلحة ما زلت تتمركز في مواقعها السابقة في غرب سرت بعد عملية السبت الماضي، مشيراً إلى أن قوات الاستطلاع أكدت أن هناك تحشيد من قوات مصراتة المدعومة بمرتزقة سوريين قرب الهيشة وكوبري السدادة وحتى مصراتة.

وأضاف المسماري أن القوات المسلحة مازالت تتمركز في نفس مواقعها في محاور طرابلس بالرغم من تعرضها للقصف المدفعي من قبل الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا.

وأكد المسماري أن حكومة الوفاق أصبحت الآن تمثل الواجهة السياسية للجماعات والإرهابية والمتطرفة، مضيفاً أن تركيا تحاول جعل مناطق الساحل الليبي أراضٍ خالصة للقاعدة والإخوان ونقلت العديد من الإرهابيين إلى الجنوب، مشدداً على أن الغزو التركي أصبح واضحًا أمام الأخوة العرب والمجتمع الدولي.

وذكر المسماري أنه جرى الرصد حتى الآن لعدد 3000 مرتزق سوري تم توزيعهم على محاور عين زارة ومشروع الموز وكوبري الزهراء، مشيراً إلى أن أغلب المرتزقة السوريين هم عناصر منشقين عن الجيش السوري وبينهم ضباط وعسكريين سابقين، ويتم الآن استخدام المدارس كمقرات لإقامة المرتزقة السوريين في طرابلس.

وأفاد المسماري ان هناك مرتزقة سوريين تم وضعهم في معسكر العسة بالقرب من الحدود مع تونس، منوهاً إلى أن القوات المسلحة تعرف النوايا والأهداف من تمركز الإرهابيين في معسكر العسة.

وقال المسماري أنه جرى رصد بعض المرتزقة السوريين الذين دخلوا إلى منطقة الجبل الغربي خصوصا قرب جادو وتسريب مجموعة أخرى داخل مناطق سيطرة القوات المسلحة على أساس أنهم عمالة.

وأشار المسماري إلى أنه تم رصد نقل مرتزقة سوريين إلى الزاوية و غريان وأغلبهم متخصصين في المدفعية وغيرها من الأسلحة التي تحتاج لخبرات عسكرية.

وأضاف المسماري إن المرتزقة السوريين تستغل مصيف عائلي في الخمس للعمل على حماية الخط بين مصراتة و طرابلس.

وكشف المسماري أنه تم رصد إنزال أسلحة في ميناء طرابلس تحت حماية قطعتين حربيتين تركيتين، مشيراً إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة تراقب عن كثب كل التحركات وسترد عليها في الوقت المناسب

وقال المسماري أن مطار وقاعدة معيتيقة أصبحا قاعدة عسكرية تركية.

وشدد المسماري على أن القوات المسلحة تعمل على حفظ سلامة العالم أجمع، مضيفاً أن القوات المسلحة ستقاتل حتى لا تكون ليبيا قاعدة لانطلاق الإرهاب نحو أوروبا ودول أخرى.

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