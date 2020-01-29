

ليبيا

تركيا: فرنسا المسؤول الرئيس عن المشاكل التي تعيشها ليبيا منذ بدء الأزمة في 2011 (الأناضول) بوابة إفريقيا الإخبارية – وكالات | 29 January, 2020 رابط مختصر

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