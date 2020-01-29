تركيا: فرنسا المسؤول الرئيس عن المشاكل التي تعيشها ليبيا منذ بدء الأزمة في 2011 (الأناضول)
بوابة إفريقيا الإخبارية – وكالات |
29 January, 2020
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لاوجه للمقارنة بين اى دولة تدعم الجيش الوطنى المدعوم من الشعب الليبى فى مواجهة الارهاب فهذا شرف لاى دولة وبين مجرم معتوه يدعم مليشيات ارهابية من الدواعش وجبهة النصرة والمرتزقة السوريين لنشر الفوضى وقتل الشعب الليبى ونفس الدور القذر لاردوغان فى كل مكان لدعم الخوان ومع ذلك هزم شر هزيمة فى مصر والسودان وفى سوريا وليبيا الان وسقوطه القريب فى تركيا سبب هذا الهزيان والامريكان والروس يسعون لاغراقه فى المستنقع الليبى حتى يلقى مصير صدام عندما غزا الكويت واسقطوه واحتلوا العراق .
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