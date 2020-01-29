ردا على ماكرون.. الخارجية التركية: استمرار هجمات القيادة العامة بدعم عسكري من فرنسا يمثل أكبر تهديد لوحدة ليبيا

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، إن «استمرار هجمات القيادة العامة ضد حكومة الوفاق الشرعية بدعم عسكري من عدة دول بينها فرنسا هو أكبر تهديد لوحدة أراضي ليبيا وسيادتها»، وأضافت « إذا كانت فرنسا تريد المساهمة في تنفيذ قرارات مؤتمر برلين فعليها أولًا إنهاء دعمها» لقوات القيادة العامة، حسب وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وأشارت الوزارة إلى أن «فرنسا هي المسؤول الرئيس عن المشكلات التي تعيشها ليبيا منذ بدء الأزمة في 2011»، وأوضحت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «حاول اليوم مجددًا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني، خلق أجندة عبر إطلاقه مزاعم ضد بلدنا منافية للحقيقة».

وقالت الخارجية التركية «لم يعد سرًا تقديم فرنسا دعمًا لا مشروط لقوات القيادة لتكون صاحبة الكلمة حول موارد ليبيا الطبيعية».

وكان الرئيس الفرنس اتّهم في وقت سابق اليوم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بـ«عدم احترام كلامه» المتعلّق بـ«إنهاء التدخل الخارجي في الأزمة الليبية ولا سيما عدم إرسال سفن تركية تقلّ مرتزقة إلى ليبيا».

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