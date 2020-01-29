“الكهرباء” تُشكّل لجنة أزمة خاصة بسرت

أصدر المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء عوض البدري قرارا بتشكيل لجنة أزمة وطوارئ بمدينة سرت وضواحيها تضم رئيسا و12 عضوا.

وتشمل مهام اللجنة، متابعة الوضع العام لشبكة الكهرباء في نطاق إدارات ودوائر أقسام مدينة سرت وضواحيها، وتذليل الصعوبات وتقديم الدعم اللازم، وحل مشاكل فرق الصيانة لمعالجة الأعطال الطارئة، والتواصل مع الإدارة التنفيذية التابعة للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لمواجهة الظروف الطارئة.

وفي ذات السياق، التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، مساء الأربعاء في بنغازي، مع رئيس لجنة الأزمة بفرع الشركة العامة للكهرباء بمنطقة سرت المهندس رمضان أبوشوفة.

وحسب مكتب رئيس المجلس، فقد تناول اللقاء كافة المختنقات والاحتياجات التي تواجه إدارة توزيع الكهرباء بسرت والدوائر التابعة لها، وخاصة فيما يتعلق بالكوابل والأسلاك والمعدات ذات الاهتمام والطلب المتواصل من قبل المواطنين والجهات ذات العلاقة.

وأبلغ رئيس المجلس، رئيس لجنة الأزمة، بضرورة الاستعجال في أعمال صيانة إنارة كافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين والمتنزهات والمقار الإدارية بالمدينة.

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