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“ملتقى القبائل” في بني وليد يبحث القضايا الساخنة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت في مدينة بني وليد، فعاليات الملتقى التشاوري للقبائل والمكونات الاجتماعية بتنظيم المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة بحضور ممثلين عن القبائل والمدن من جميع ربوع البلاد وذلك لبحث المستجدات والأوضاع التي تمر بها ليبيا.

وتم تحديد جدول أعمال الملتقى من جميع الحضور وجرى تسليمه إلى رئاسة الملتقى، ومن ثم أعطيت الكلمات للمشائخ الممثلين عن قبائلهم لبدء النقاش بالنقاط المطروحة.

وتضمن جدول أعمال الملتقى الموقف من التدخل الخارجي، وتوحيد المؤسسة العسكرية، والحوارات السياسية لتوحيد المؤسسات المدنية، وترسيخ مبدأ التعايش السلمي.

وانتهى الملتقى بتشكيل لجنة للتواصل مع القبائل الليبية والمكونات الاجتماعية للتنسيق لعقد ملتقى آخر بعد 21 يوما من هذا الملتقى يضم جميع الليبيين داخل إحدى المدن الليبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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