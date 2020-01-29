السيسي وميركل يتفقان على دعم “نتائج برلين”

توافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على دعم جهود الأمم المتحدة لتنفيذ نتائج مؤتمر برلين وصولاً إلى حل شامل للأزمة الليبية وعودة الاستقرار إليها.

وأشاد السيسي خلال اتصال هاتفي مع ميركل، بالجهود الألمانية لتسوية الأزمة الليبية، ومؤكداً أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في برلين وتفادي أية صعوبات أو تحديات في هذا الصدد.

ووفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية، فقد تناول الاتصال مستجدات القضية الليبية ومتابعة نتائج قمة برلين والالتزامات المنبثقة عنها، حيث أشاد السيسي بجهود المستشارة الألمانية لتسوية الأزمة الليبية.

كما تناول الطرفان تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط بعد الإعلان عن الرؤية الأمريكية في هذا الإطار، حيث تم التوافق حول أهمية فتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية وطرح رؤية الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق السلام الشامل والعادل وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، ويعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، ويدعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط.

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