معلومات جديدة| مصادر: إستعدادات تركية ومخطط لشن هجوم واسع النطاق على مواقع الجيش الوطني

كشفت مصادر من طرابلس ومقربة من حكومة الوفاق، عن مخطط واستعدادات لشن هجوم واسع النطاق في عدة اتجاهات في وقت واحد بالتنسيق مع الخبراء والقوات التركية والمرتزقة السوريين، خلال الأيام المقبلة.

وذكرت مصادر إعلامية أنه جرى خلال الأسبوع الماضي، ملاحظة أربع طائرات في آن واحد، متوجهة إلى ليبيا. وشوهدت طائرة شحن من طراز بوينغ 747 تابعة لشركة ” Aerotranscargo” اليوم في مطار مصراتة، والتي طارت من إسطنبول، و تم تفريغ الطائرة وغادرت أراضي ليبيا على الفور، وأفيد أنه على متنها أسلحة وذخيرة.

وفي 24 كانون الثاني (يناير)، شوهدت أيضًا نفس طائرة ” Aerotranscargo” في مصراتة.

وأشارت المصادر إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تشهد السفن الأجنبية حضورا متزايد إلى ليبيا. ففي يوم الجمعة الماضي ، سلمت سفن الشحن ” Mosel Ace ” و ” Jolly Palladio ” مجموعة من المركبات الجديدة والمستعملة إلى مصراتة، وتم نقل الآلات واستخدامها من قبل الجماعات المسلحة والمرتزقة السوريين.

وفي 28 يناير، شوهدت عدة فرقاطات تركية من فئة ”Gabya” قبالة الساحل الليبي، وفي وقت لاحق، وصلت سفينتان إلى ميناء طرابلس ، لتوصيل المركبات المدرعة والدبابات إلى المدينة.

وأفادت مصادر من طرابلس أن أسلحة جديدة ومرتزقة يتم إرسالهم مباشرة إلى الجبهة لمساعدة مقاتلي حكومة الوفاق، على سبيل المثال، اليوم في حي صلاح الدين، شوهدت قافلة من الحافلات مع مجموعة من المقاتلين السوريين. تم الإبلاغ عن نشاط مشبوه للعصابات في مناطق عين زارة و المشروع و أبو سليم.

وتتجاهل الجماعات المسلحة إتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف في 12 يناير، وتستمر في خلق استفزازات ضد قوات الجيش الوطني الليبي.

وتقول الاستخبارات العسكرية للجيش الوطني الليبي إن القوات التركية على الأرجح تقوم بإعداد هجوم واسع النطاق في عدة مناطق من طرابلس في وقت واحد.

وكان اللواء المسماري اشار في مؤتمر صحفي مساء الاربعاء، أن قوات الاستطلاع أكدت أن هناك تحشيد من قوات مصراتة المدعومة بمرتزقة سوريين قرب الهيشة وكوبري السدادة وحتى مصراتة.

وأفاد المسماري ان هناك مرتزقة سوريين تم وضعهم في معسكر العسة بالقرب من الحدود مع تونس، منوهاً إلى أن القوات المسلحة تعرف النوايا والأهداف من تمركز الإرهابيين في معسكر العسة، في إشارة إلى محاولة الهجوم على قاعدة الوطية ومدينة صبراتة .

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