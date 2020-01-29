مصر وفرنسا تجددان رفضهما للتدخلات الخارجية في ليبيا

تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً، الأربعاء، من نظيره الفرنسي “جان-إيف لودريان”، لبحث الخطة الأمريكية للسلام المعروفة بـ “صفقة القرن”، إضافة إلى ملف الأزمة الليبية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، في منشور عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع فيس بوك، إنه تم بحث آخر التطورات بخصوص ليبيا ومخرجات مسار برلين واستمرار العمل المشترك للتعامل مع كافة عناصر الأزمة الليبية.

وأكد الوزيران، رفضهما للتدخلات الخارجية في ليبيا، حيث استعرض لودريان تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل الأخيرة في هذا الصدد.