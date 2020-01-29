زعم أن الإمارات جندتهم للقتال إلى جانب الجيش.. جمعة القماطي: مقتل 40 شابًا سودانيًا مؤخرًا في ليبيا

أخبار ليبيا24

زعم، جمعة القماطي، رئيس حزب التغيير والمبعوث الخاص لرئيس حكومة الوفاق إلى دول المغرب العربي، مقتل 40 شابًا سودانيًا منهم 21 غرب سرت، جندتهم دولة الإمارات للقتال إلى جانب الجيش الوطني الليبي في حربه لتحرير العاصمة من الجماعات المسلحة.

وقال القماطي، على تويتر، “في يا إخوتنا في السودان نناشدكم سحب ابنائكم الذين يقاتلون في ليبيا بعد أن غررت بهم دولة الامارات وجندتهم شركتها “بلاك شيلد” كمرتزقة”.

وأضاف القماطي، “لقد تأكد مقتل أكثر من 40 شابا سودانيا مؤخرا منهم 21 غرب سرت من أجل أن يحكمنا حفتر بالقوة وتسيطر الإمارات على خيراتنا التي أنتم أولى بالاستفادة منها”.

وجاءت هذه المزاعم، على الرغم من إعلان مجموعة خبراء في الأمم المتحدة أنّها لم تجد أدلة تؤكد وجود قوات عسكرية سودانية تقاتل إلى جانب الجيش الوطني الليبي.

وأوضح تقرير مجموعة الخبراء، الذي نشر يوم الإثنين 20 يناير الجاري، أن “المجموعة ليست لديها أي دليل موثوق على وجود قوات سودانية في ليبيا”.

وتصر حكومة الوفاق، على أن الجيش الوطني، استعان بمقاتلين من روسيا والسودان وتشاد، في حربه لتحرير العاصمة، في وقت تأكد أنها تستعين بمرتزقة من سوريا لقتال الجيش الوطني.

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