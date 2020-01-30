الحويج في برازافيل للمشاركة في اجتماع الاتحاد الإفريقي حول ليبيا

وصل وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج، مساء الأربعاء إلى الكونغو برازافيل، على رأس الوفد المشارك في أعمال الاجتماع الرفيع المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا برئاسة الرئيس دينيس ساسو نغيسو.

جاء ذلك بتكليف من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وفقا لما نُشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية بالحكومة الليبية، حيث تبدأ أعمال الاجتماع في العاصمة برازفيل، غدا الخميس

ومن المقرر أن يجري الحويج والوفد المرافق، خلال الزيارة، مباحثات مع رؤساء الوفود المشاركة لمناقشة مستجدات الوضع في ليبيا وبعض القضايا الثنائية.