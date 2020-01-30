ماكرون: أردوغان لا يحترم كلامه

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لا يحترم كلامه” المتعلّق بإنهاء التدخل الخارجي في الأزمة الليبية، لا سيما عدم إرسال سفن تركية تقل مرتزقة إلى ليبيا.

وأضاف ماكرون، بعيد استقباله رئيس الوزراء اليوناني “كيرياكوس ميتسوتاكيس”: “رأينا في الأيام الأخيرة سفنا تركية تقل مرتزقة سوريين تصل إلى الأراضي الليبية، مشيرا إلى أن ذلك “يتعارض صراحة مع ما التزم أردوغان بالقيام به أثناء مؤتمر برلين، وأنه عدم احترام لكلامه، وفق قوله.