هكذا ردت الخارجية التركية على ماكرون

قال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، إن فرنسا هي من تتحمل المسؤولية الأساسية عن المشاكل التي عمت ليبيا منذ بداية أزمة 2011″

وأضاف أقصوي، في بيان للخارجية التركية مساء الأربعاء: “حاول ماكرون من جديد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني (كيرياكوس ميتسوتاكيس)، خلق أجندة عبر إطلاقه مزاعم منافية للحقيقة ضد بلدنا”.

وتابع: “لم يعد سرا لأحد أن فرنسا قدمت دعما غير مشروط لخليفة حفتر، لتكون صاحبة الكلمة في موضوع الموارد الطبيعية الليبية، إن هجوم حفتر على الحكومة الشرعية، المدعوم من قبل عدد من الدول بينها فرنسا، يمثل أخطر تهديد لوحدة أراضي ليبيا وسيادتها”

ورأي أنه “يتعين على فرنسا بالدرجة الأولى، في حال رغبتها في الإسهام بتطبيق قرارات مؤتمر برلين حول ليبيا، وقف الدعم لحفتر”، وفق قوله.