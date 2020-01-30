“بدر”.. ملتقى الطلاب الجدد بـ كلية الآداب والعلوم

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نظمت كلية الآداب والعلوم في بلدة بدر -“التابعة لجامعة الزنتان”-ملتقى للطلاب الجدد من منتسبيي الكلية للعام الدراسي الجامعي 2020-2021، تحت شعار “بسواعد أبنائنا نرتقي بالعلم.

حضر الملتقى أعضاء هيئة التدريس إلى جانب الطلبة الجدد وتخلل الحفل كلمات ترحيبية منها كلمة عميد الكلية الدكتور بشير شيحه ، الذي شرح للحاضرين أهداف ملتقى الطلبة الجدد واللوائح الدراسية المعمول بها داخل الكلية.

تخلل الملتقى محاضرة حول الظواهر السلبية والهدامة وتعريف الطالب بأقسام الكلية ونشاطاتها بعد أن انتقل من مرحلة التعليم الثانوي إلى الجامعي، كما جاء في كلمة “شيحه” أن التخصصات يمكن أن تساهم في إعداد المتخصصين في مجالات الآداب والعلوم ليتسنى للطالب من ثم الحصول على وظيفة بسوق العمل بعد التخرج كما أنه للكلية رؤية ورسالة وأهداف .

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