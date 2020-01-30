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بني وليد..مسابقة مدرسية في القرآن الكريم

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

شهدت مدرسة “عبد النبي بلخير في مدينة بني وليد، انطلاق فعاليات مسابقة “المرحوم عون الله جمعه الشبو” لحفظ وتلاوة القرآن الكريم، للطلبة والطالبات علي مستوى مراقبة التعليم، بمشاركة 21 مدرسة و 72 متسابق ، وبتنظيم من إدارة المدرسة تحت إشراف مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية.

حضر المسابقة لفيف من أولياء الأمور وأعيان وأهالي المدينة، تشجعيا لأبنائهم على مواصلة حفظ القرآن الكريم وتعلم تعاليم الدين الإسلامي، بعيدا عن الغلو والتطرف.

يذكر أن هذه المسابقة تقام للعام الرابع على التوالي وبمجهودات ذاتيه ودعم من أولياء الأمور ، وقد كانت هذا العام على روح طالب متوفي اسمه “عون الله جمعة الشبو” الذي سميت عليه دورة هذا العام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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