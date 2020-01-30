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بنغازي..دورة تدريبية لمؤهلي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

احتضنت صالة اجتماعات نادي الهلال في مدينة بنغازي دورة تدريبية حول مهارات وبرامج تأهيل وتدريب الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وحملت أول حقيبة تدريبية للبرنامج التدريبي عنوان “معايير الجودة لمراكز الفئات الخاصة”.

نُظم البرنامج التدريبي من قبل الإدارة العامة للتعليم الحر “وحدة التربية الخاصة” بوزارة التعليم في الحكومة المؤقتة.

يشار إلى أن هذه الدورة التدريبية تمهيدية أولى بحضور مميز لنخبة من المهتمين والممارسين في ذات التخصص.. ويهدف الملتقى إلى مد جسور التعارف والود والألفة وتبادل الخبرات والآراء فيما بين المختصين للنهوض بمستوى المراكز .. وسجل الملتقى مساهمات من مدن عدة، بنغازي والمرج والأبيار وغيرها .. ويتواصل اللقاء على مدار 14 يوما.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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