حارس تراث غدامس.. قصة نجاح “العم بشير”

تقرير|218

يناديه “الغدامسية” بــ “العم بشير” وهو “بشير حسين واوو” من مواليد مدينة غدامس سنة 1950 وعمره تجاوز السبعين سنة، يعول عائلة تتكون من زوجته و7 أولاد و 3 بنات .. درس المرحلة الابتدائية و الإعدادية داخل مدينة غدامس وفي سنة 1968 م بدأ العمل في مطار غدامس المدني و شغل منصب الشؤون الإدارية إلى سن التقاعد بخبرة عمل تجاوزت الـ 46 سنة.. ومنذ 1980 يعمل قيماً ومؤذناً لجامع يونس إلى يومنا هذا بالاضافة لإشرافه على مكتب توثيق تراث مدينة غدامس.

سمع ” بشير” من أحد أصدقائه بإقامة دورة تدريبية لرفع كفاءة كبار السن في مجال الحاسب الآلي، فلم يتوانى أو يتردد فبادر بالتسجيل من فوره غير مبالٍ بالتقدم في العمر ولا معاناته من ضعف النظر فجلب معه مصباحه الصغير ليميز الحروف ويثبتها.

استمرت الدورة على مدار أسبوع كان خلالها “العم بشير” أول من يصل قاعة الدرس وآخر من يغادر..كثير الأسئلة ومواظب على أداء الواجبات والتمارين اليومية، حاملاً على عاتقه سني عمره السبعين وإصراره على مواكبة العصر.

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