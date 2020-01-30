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“داخلية الوفاق” تستعرض سير العمل بإدارة حماية البعثات

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى مساعد وكيل وزارة داخلية الوفاق للشؤون الأمنية، العميد محمد المداغي، زيارة تفقدية للإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية.

واجتمع المداغي فور وصوله مع مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، العميد وسام بن جامع، الذي كان في استقباله.

واطلع المداغي خلال الاجتماع على “سير العمل بالإدارة والجهود التي يبذلها أعضائها والدور الذي تقوم به الإدارة في حماية وتأمين مقار البعثات الدبلوماسية والسفارات ومرافقة وفود البعثات الدبلوماسية”.

وشدد مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية على أن الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية تُعدّ من أهم الإدارات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية باعتبارها مكلفة بمهام أمنية هامّة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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