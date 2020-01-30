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واشنطن تفرض عقوبات على أشخاص وكيانات تركية بتهمة تمويل داعش

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_واشنطن

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توقيع عقوبات بحق 5 كيانات و4 شخصيات ذات غالبية تركية لتقديم الدعم لتنظيم داعش الإرهابي، وذلك في دليل جديد على تورط أنقرة في دعم التنظيم الإرهابي.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، في تقرير لها، أنها بتحديد الشبكات المالية لداعش وشبكات المشتريات والتوظيف في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

وأشارت الوزارة، إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، توصّل اليوم وكيلَين لمشتريات داعش في تركيا وأربع شركات مرتبطة بداعش تعمل في سوريا وتركيا وعبر الخليج وأوروبا لتوفير الدعم المالي واللوجستي الحاسم لداعش.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • كل هؤلاء يعملون باوامر من اردوغان وتمويل من تميم فاذا كنتم تريدون القضاء على داعش فعليكم بقتل الاثنين يستريح العالم من شر الدواعش

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