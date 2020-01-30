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الأمن المركزي يُكثّف دورياته في “تاجوراء والقره بوللي”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كثفت الإدارة العامة للأمن المركزي تاجوراء من عمل دورياتها الأمنية بمداخل ومخارج منطقتي تاجوراء والقره بوللي، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وقامت الدوريات الأمنية بفتح نقاط تفتيشية بمداخل ومخارج المنطقتين حفاظاً على أمن المواطنين ولضبط الخارجين عن القانون والسيارات المخالفة والتي لا تحمل لوحات معدنية.

وقالت الوزارة أن هذا العمل يأتي للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتأدية للواجب الأمني المكلف به رجال الأمن وفرض السيطرة الأمنية، ومنع حدوث أي خروقات أمنية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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